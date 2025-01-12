教育職業博覽周四舉行 公務員局預告參展搶人

【本報訊】教育及職業博覽2025將在本周四（16日）起舉行，場內將提供逾4,000個就業機會，多個政府部門也準備「搶人才」。公務員事務局預告會再度參展，並以「通往未來的列車」為主題參與是次展覽，屆時將提供多個公務員職系的講座與資訊。

介紹部門情況 答疑解惑 公務員事務局表示，展會期間每日都會有不同職系的代表在資訊櫃位，介紹相關部門的情況，現場為參與者答疑解惑。同時，現場還有職系講座及專題講座，參加者不僅能了解心儀職系的工作內容以及獲得一些投考貼士。政府新聞處、庫務署、民政事務總署、醫療輔助隊、民航處及天文台等部門的代表會在資訊櫃位。

此次教育及職業博覽2025分為「教育」及「職業」兩大專區，有22個國家和地區的超過820間機構參與，提供逾4,000個就業機會。能為學生和求職者提供包括就業、升學和進修在內的各種資訊。博覽的舉辦時間將從1月16日至19日，舉辦地點位於灣仔香港會議展覽中心。