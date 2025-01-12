提振小組開會少得離譜 當局：不應着眼次數

【本報訊】18區區議會設立「提振地區經濟專責工作小組」接近一年，但多區小組被揭甚少開會，當中3個區會的相關小組全年只開兩次會，平均半年一會，其餘8區則僅開3次會。民政及青年事務局局長麥美娟昨辯稱，小組與其他區議會委員會有別，需要聯絡政府部門、商戶等舉辦活動，不應着眼於會議次數。

稱要出外找持份者

據了解，政府擬把工作小組延任一年，記者早前翻查相關小組的工作情況，發現11個區議會去年只舉行不多於3次會議，其中灣仔區、西貢區及葵青區僅召開兩次會議，麥美娟昨出席一節目時表示，工作小組成員不止要開會討論活動概念，亦要出外找地區的商會或商戶等持份者，及不同團體、政府部門等協助舉辦活動。相反若小組僅開會，沒實際工作，反而並非當局所樂見。至於區議會新規定下，區議員出席率不得低於80%，而有10%曾在未經批准而缺席。麥美娟表示，全數議員出席都達標，而未經批准缺席的議員都是個人原因，例如親友離世等。