赴泰遭禁錮 24歲女獲救返港

【本報訊】內地藝人王星在泰國被帶到緬甸園區禁錮一事餘波未平，本港歌星陳奕迅日前以歌迷往泰國安全問題成疑取消泰國的演唱會，本港亦再添一名24歲女子曾身陷當地，入境處早前接獲家屬求助介入，當局證實該名女子現已返回香港。協助被禁錮港人的前議員余德寶則指，日前再接獲多一位家屬求助，累積向他求助的港人已有7個。

網傳該名24歲女子上月底入境泰國曼谷後失蹤，一度遭非法禁錮。當局表示，接獲求助後，便透過外交部駐港公署及中國駐泰國大使館跟進，並已按家屬意願提供適切意見及可行協助。

仍有13宗個案人身自由受限 余德寶昨亦在社交平台更新港人求助情況，他指，早前向泰國駐港總領事館遞信後，對方翌日已經派員聯絡他，並索取有關6名被非法禁錮港人的資料，包括入境泰國機場位置、航班時間等資料。他們於10日將有關資料提交泰國駐港總領事館。

截至去年12月31日的統計，政府共收到26宗求助，仍有13宗個案其人身自由報稱受到限制。余德寶指有關數據比早前公布的12宗個案數字多一宗。他呼籲各位市民往東南亞地區，涉境外工作或單獨旅遊都要額外小心。

泰國是港人旅遊熱點之一，泰國政府旅遊局的數據顯示，2024年首9個月，有66萬人次的港人訪泰國。近日的事情對泰國旅遊業有很大的影響，泰國政府和泰國駐香港總領事館願意盡力為港人家屬提供協助。