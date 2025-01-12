估錯數財赤高企 議員倡研削福利

政府又唔願減薪 籲有效利用「過氣」基金 政府連續3年出現巨額財政赤字，本年度或再有近千億元財政缺口，有議員表示，政府面臨結構性財赤風險上升的挑戰，質疑政府高估收入，低估支出，現在需加強節流。也有議員表示，政府節流應精準，不能「為減而減」，絕不贊成劃一削減所有部門某個百分比開支的做法，但可研究某些福利支出是否有必要，及考慮一些長期沒有動用的基金以有效利用沉澱的財政。

議員洪雯昨日出席一個電台節目，她憂慮政府出現結構性財赤的風險正在上升，因為香港財政收入與外國經濟環境波動有密切關係，但支出就穩定增長，過往賣地收入可高達1,600億元，本年度只有幾十億，政府明顯高估收入，低估支出。

由於政府已連續幾年財赤，能增加短期收入的措施極有限，促政府透過投資及培養新經濟增長點，令基層和青年有向上流動的機會。

林筱魯亦指，3年疫情大大影響政府的財政，政府有必要研究怎樣減少開支，財赤下一定要節流，但節流的措施必須精準，考慮香港未來的人口結構轉變，不能「為減而減」，他不認為簡單地削減所有部門某一百分比開支的做法，建議政府考慮某些福利支出是否必要。

林又提到過去政府撥款成立基金，冀藉此推動某些產業板塊，但有些基金10年都沒有用過，政府應更有效利用這些沉澱了的財政資源。對於下月公布的新一份《財政預算案》，他希望當局能清晰說政府項目投資回報的時間表，讓市民和投資者有信心，政府的收入才可健康成長。

促推居家安老減入院使費 出席同一節目的團結香港基金副總裁葉文祺認為，社會福利及醫療這兩大支出的上升趨勢不會改變，尤其是醫療，主張政府應多做基層醫療及預防性工作、推動居家安老等，從而減低市民入院等開支。談到政府收入，即使市場回復樂觀，他覺得賣地收入亦未必能較快回升，至於北部都會區內的大批產業用地，相信要較優惠的地價才能吸引外國企業龍頭來港。他又不贊同公務員減薪的主張，事關會影響士氣，繼而帶動市場出現全民減薪，最終影響消費。