調查：近九成小學生 體能活動量未達標

【本報訊】都市人缺乏運動，情況更蔓延至學童。據世衞體能活動標準，學童每天最少要累計進行60分鐘中等至高強度體能活動。不過，體適能總會昨公布研究，指出本港平均只有11%小學生體能活動量達到標準，其中女生達標率較男生低，只有6.1%。中學生情況更差，只有3%至4%達標。該會昨舉行同樂日，冀透過「學校體適能獎勵計劃」及活動，讓學童關注自身體能狀況，培養運動習慣。

中學生情況更差 體適能總會行政總監黃永森表示，要小朋友愛上運動，需自幼透過家庭層面，甚至幼兒教育，培養喜愛運動、不怕運動的習慣。而且，近代有科研結果顯示，運動愈早介入小朋友生活，會讓小朋友更易愛上做運動。港大兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強表示，運動可增強學童免疫力，減低成年後患上慢性病的風險，同時可減壓及提升專注力。

他又指，不少家長着重子女的學業成績，但若學童本身沒有良好體魄，亦會影響其學習表現，呼籲家長培養子女運動習慣。「學校體適能獎勵計劃35周年頒獎典禮暨啟德體育園同樂日」昨在啟德體藝館舉行，現場亦設有智能虛擬運動大賽、新興運動體驗及動感健身操等活動。