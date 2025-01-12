嗇色園大灣區AI科教基地 早着先機

研引入各地課程 多元化創意躍升 為推動科技教育，嗇色園早前撥款設立「嗇色園大灣區AI科教基地」，為全港首個由辦學團體聯繫屬校而成立，並於昨日舉行開幕典禮。由嗇色園主辦的可銘學校坐落天水圍，將會為嗇色園屬校學生、其他位於天水圍區的學校，以至大灣區城市的師生提供一個全新的科創教學及交流平台，課程種類多元化，包括編程、人工智能、機械人技術等，為學生提供先進的科創教育。

「嗇色園大灣區AI科教基地」聯結嗇色園多年來在科技方面的建設，包括生物科技流動實驗室、自然教育中心暨天文館、生態研習中心，及學教易電子學習平台，配合各種先進的設施和多元化的課程，涵蓋科學、技術、工程、藝術和數學，特別是與人工智能相關的內容，期望能藉此激發學生的創意思維，讓他們在快速變化的科技領域中具備必要的技能和知識。

涵蓋機械人無人機 培育人才 另外，嗇色園屬校近年銳意發展科技及人工智能教育，打造「科創校園」，現時屬校設有各式各類的STEAM學習室、「智能水耕研習室」、「體適能訓練中心」、「編程教室」、「模擬駕駛艙」等。而近年低空經濟盛行，學校亦開辦機械人及無人機課程，讓學生把握學習機會。嗇色園表示，隨着AI科教基地啟用，相信能促進大灣區內的師生在人工智能及科創方面的交流和學習，為社會培養更多優秀科技創新人才。

融合STEAM概念 推動發展 嗇色園董事會副主席兼教育委員會主席姚嘉棟指出，現時AI在教學上的應用愈來愈多，故將STEAM及AI的概念放於基地中，以推進相關發展，相信有基地後，發展的目標會更集中，可以摸索如何將AI與STEAM課程結合，同時配合科學創新的內容。他又指出，將AI應用於小學學習上仍是初步階段，故想「行先一啲」，自行試驗引入內地以至其他國家地區的課程。

姚認為市民毋須太害怕讓小朋友接觸AI，指小學四至六年級生已經可以開始慢慢接觸AI。他以電話、平板電腦為例，當中都有AI元素，反而應教導小朋友如何善用AI，引入到學習之中，例如利用AI分析學生強弱，改善學習，並說：「做啲啱佢程度嘅功課，幫佢學習，唔再係死操爛操。」可令學習更有趣，亦更有益處。