北上辦年貨留心 花旗參蘭花禁帶回港

【本報訊】農曆新年將至，不少市民都會北上過年或置辦年貨。香港海關提醒市民，除了一些眾所周知的違禁品，其實如蘭花和生肉等物品亦不能攜帶入境，市民北上採購時需留意購買的貨物是否符合入境香港的相關條例。

海關關長陳子達昨出席電台節目時指，如果要在內地辦年貨，要留意貨物是否禁止入境，例如生肉、生蛋、蘭花及花旗參等貨物，均禁止攜帶入境香港，水果則沒有限制。根據《動植物（瀕危物種保護）條例》規定，沒有有關許可證進口蘭花屬違法行為，攜帶入境將有可能被檢控。市民如果想攜帶瀕危物種入境，必須先取得漁農自然護理署簽發的許可證。

野味生肉生蛋亦受限 另外，市民還要留意，攜帶未經煮熟的肉類、蛋類與家禽等受規管的食物入境同樣屬違法行為。根據《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》（第132AK章），凡任何人攜帶野味、肉類、家禽或蛋類入境而沒有來源地發證實體簽發的衞生證明書及/或沒有食環署的事先書面批准，均屬違法。違例者一經定罪，可被罰款5萬元及監禁6個月。