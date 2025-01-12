29歲男捷克返港 K仔扮融雪鹽寄艙

12公斤值570萬 搵快錢恨錯難返 香港海關一日連破兩宗販毒案！海關機場科人員，上周五（10日）替一名從捷克返港的90後男旅客清關，在其寄艙行李裝載的融雪鹽中，檢獲約值570萬元懷疑氯胺酮（K仔），該名自稱自由工作者的本地男子被捕，已被控以一項「販運危險藥物」罪，並於明日提堂。另外，同日關員在荃灣截查一名男子，在其環保袋及附近一工廈單位的一批LED平板燈內，檢獲共值320萬元的懷疑大麻花，遂拘捕該名報稱倉務員的90後本地男子。

上周五（10日），香港海關機場科人員替一名從捷克共和國布拉格、經阿拉伯聯合酋長國杜拜飛抵本港的男子清關，關員在其寄艙行李內，發現兩大包融雪鹽。由於認為有可疑，關員遂對該批物品作更深入檢查，最後檢獲12公斤重的懷疑氯胺酮，隨即以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕該名報稱自由工作者的29歲本地男子。他已被控以一項「販運危險藥物」罪，明日在西九龍裁判法院提堂。

香港海關表示，販毒集團把白色顆粒狀毒品裝成外表相似的融雪鹽，並收藏在融雪鹽包裝袋內，企圖以假亂真瞞騙海關人員。由於融雪鹽在香港並不常見，因此引起海關人員注意，最後截獲該批毒品，並阻止其流入市場。海關呼籲市民，切勿貪圖免費旅遊或搵快錢等利誘而參與毒品活動。

倉務員遇查 檢值320萬大麻花 另外，同日關員在荃灣區執行反毒品行動，期間截查一名形迹可疑男子，在其手持的一個環保袋內，檢獲約5公斤重、以真空包裝的懷疑大麻花，隨即拘捕該名報稱倉務員的32歲本地男子。其後，關員押解該男子至附近一工廈單位搜查，在單位內發現一批LED平板燈，經搜查後在燈內檢獲同樣以真空包裝、約重7公斤的懷疑大麻花。行動中共檢獲12公斤重的懷疑大麻花，市值約320萬元。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。