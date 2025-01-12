牙科街症名額 服務量有限 當局強調只針對緊急病患

【本報訊】衞生署牙科街症服務改為網上抽籤預約，其後因缺席率偏高，已實施超額抽籤，並引入候補機制。有衞生官員昨日表示，新安排實施後牙科街症使用率達102%，已完全應用資源，並強調牙科街症服務僅針對有緊急需要的病人，服務量有限。

衞生署牙科街症服務推出網上登記系統，名額仍然供不應求。該衞生官員在電台節目表示，今年內會推出更多預防性牙科服務，除了目前的學童牙科保健計劃，下一階段會涵蓋學前兒童，推展到幼稚園和母嬰健康院，並會推出中學生牙科共同治理計劃，為學生檢查和洗牙，希望他們養成保護牙齒習慣。

社區牙科支援 最遲明年落實 他續說，正與牙科機構商討定價和安排，期望服務量大，可令收費維持合理水平。至於支援低收入長者的社區牙科支援計劃，預計今年或最遲明年落實。此外，今年衞生署新招聘了50個牙科醫生，當中有八成是新畢業生，加上新畢業生在政府安排下進行一年實習，相信可為市民提供更高水平的牙科服務。