為己為人 籲60萬煙民守「戒」條

【本報訊】本港目前仍有近60萬人每天吸煙，衞生署規管事務總監趙佩燕昨日表示，香港面對人口老化、慢性疾病人數不斷上升的挑戰，加上吸煙造成健康風險，為醫療系統造成沉重的負擔，呼籲公眾戒煙，共同控制醫療成本。

趙在一個控煙活動表示，當局去年公布計劃短期內推出10項控煙措施，期望徹底解決這個重大公共衞生問題，其中一項就是加強戒煙服務和宣傳教育。她又提到，以往談及室內禁煙會影響食肆生意，但實際是食肆生意愈來愈好，當局有實質證據支持控煙工作。

香港吸煙與健康委員會昨主辦「無煙車樂部啟動禮」，提出「揸車唔揸煙」的訊息。主席湯修齊致詞時表示，本港約有20萬名運輸及物流從業員，每日約有970萬人次使用公共交通服務。職業司機工時長，食無定時，多數缺乏運動，部分有吸煙習慣，可能增加患上疾病的機會，乘客亦會受二手煙影響。

稱毋礙本地經濟旅業發展 湯指出，政府早前已宣布為下一階段的控煙措施進行立法工作，他呼籲公眾一同支持，加快推進控煙進程，亦呼籲公眾戒煙，並推動運輸物流業界加入無煙行列。而香港目前部分控煙措施較其他地區落後，湯指有信心加強控煙措施推出後，本港吸煙率會由2023年的9.1%，短期內降至7.8%，又強調控煙措施不會打擊本港經濟及旅遊業。