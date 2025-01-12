染腦膜炎雙球菌 五旬婦心臟衰竭

【本報訊】一名過往健康良好的57歲女子日前感染侵入性腦膜炎雙球菌求醫，因心臟衰竭被送往深切治療部（ICU）。衞生署衞生防護中心昨日表示，患者現時情況嚴重，正在律敦治醫院留醫。初步調查顯示，她潛伏期內不曾外遊，其家居接觸者至今沒有出現病徵。

留醫深切治療部 個案顯示，病人在上周二（7日）開始出現高燒、咳嗽並有痰液，及呼吸急促，翌日到律敦治醫院急症室求醫，需留院接受治療。她於上周四（9日）因心臟衰竭而被院方安排到深切治療部，其血液樣本經化驗後，證實帶有腦膜炎雙球菌，臨床診斷為腦膜炎雙球菌血症。

中心發言人表示腦膜炎雙球菌感染是一種嚴重的疾病，病人須盡快接受抗生素治療，腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起，主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物（包括口鼻分泌物）而傳播。潛伏期由2至10日，一般為3至4日。不同個案的臨床病徵可能並不一致。

流行性腦膜炎的病徵包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡，亦會有嘔吐、畏光或皮疹等情況出現。若情況嚴重更可造成腦部損害或死亡。侵入性腦膜炎雙球菌感染更可引致關節炎、心肌炎、眼內炎或肺炎。