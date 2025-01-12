非洲豬瘟再現 料經野豬傳播

【本報訊】相隔約一年後再有本地持牌豬場豬隻驗出非洲豬瘟，有農業團體指出，涉事豬場每日供應約30隻豬，佔本地豬約10%，料短期內對供應影響有限，又相信豬瘟經昆蟲等由野豬傳入豬場。有議員亦說，涉事豬場屬中大型規模場，相信該豬場需時約一年半才回復正常供應，又說染疫豬隻病死率接近100%，將導致豬農損失慘重，促請當局加強防治措施，防止豬瘟交叉感染。

農業聯合會主席陳建業表示，毗鄰涉事豬場，須停業的3間豬場規模較小，相信短期內對活豬供應的影響不大。他又引述涉事豬場場主指，相信是次豬隻驗出豬瘟，很有可能由於入冬後野豬四出覓食，身上的寄生蟲，例如蝨及蜱等，將病毒傳入豬場。陳又提醒其他豬場做好防範，包括檢查豬場防護欄及做好周邊消毒。

漁農界議員何俊賢則指，本地活豬佔整體供應約7%，而是次涉事豬場屬中大型規模場，預計供應或有些少影響，相信該豬場需時約一年半才回復正常供應。雖然非洲豬瘟不會傳染人類，但現時並無任何疫苗或特效藥預防或治療非洲豬瘟，雖然非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，但豬隻一旦染病，病死率為90%至100%，將導致豬農損失嚴重，打擊本地養豬業可持續發展。

議員促加強管控野豬活動 何認為，港府須加強防範，包括支援本地豬場防控非洲豬瘟的能力；野豬是病毒的傳播媒介之一，應該在養豬場附近的鄉郊地區加強管控野豬活動，並加強非法餵飼野豬的執法力度，減低病毒通過野豬傳入養豬場的機會。

元朗黃泥墩有持牌豬場前日至少3個豬隻樣本被驗出非洲豬瘟，漁農自然護理署正安排銷毀場內豬隻，及安排巡查豬場附近3公里內的3個豬場，並採樣豬隻作病毒檢測；亦已暫時禁止該等豬場運出豬隻直至另行通知。去年11月大埔鳳園路亦有被捕獲的野豬帶有非洲豬瘟病毒，但附近3公里範圍內並沒有豬場。