流感勢兇 夥肺炎球菌夾攻 瑪麗4歲仔危重

去年疫襲6童斷魂 一味催促學校打針 踏入新年不足兩周，就有一稚子染流感重症。衞生署衞生防護中心昨公布，一名4歲男童上周開始發高燒、咳嗽和肚痛，上周日（5日）到私家醫院求診，證實對肺炎鏈球菌呈陽性反應，上周三（8日）被轉送至瑪麗醫院兒童深切治療部接受治療，其後證實同時感染甲型H1流感，雙感染引致併發肺炎。男童目前仍然留醫，情況嚴重。中心指男童未有接種疫苗，又指其就讀的幼稚園未有參加疫苗外展計劃。

衞生署日前宣布本港已踏入流感季節，有衞生官員昨出席電台節目時就提到，去年有35個小童因流感重症住院，其中6人死亡，而今年已有首宗兒童嚴重個案，患者同時感染流感和肺炎鏈球菌，本身未有接種疫苗，學校也未參與疫苗外展計劃。他續指，現時有九成幼稚園及中小學校已參與計劃，但仍有部分拒絕，而當局已多次催促及直接聯絡校方。他強調，應對流感的目標非常清晰，大家應同心協力預防重症，尤其要減少流感對高危人士及小朋友的損害。學校作為提供健康教育的地方，亦有保護學童的重大責任。

公開拒針學校 「名單是事實」 對於教育界質疑當局公開學校名單的做法，官員就指，政府理解疫苗接種上或有不同困難，但他認為辦法總比問題多，現時不能再有理由做不到，而是要做得到。他又指，名單是一個事實，而此前當局亦多次通知過學校，提供可選擇的服務資訊。去年11月政府亦曾公布過類似名單，希望家長留意其子女的學校有否作出安排，並考慮有否需要自行接種。

求診急症激增 新春後踏高峰 隨外遊人士回港，加上天氣轉冷，令急症室求診人次急增。醫管局行政總裁高拔陞昨出席一電視節目時表示，假期前急症室求診人次平均每日約為4,000至5,000人，而近兩周就持續上升至超過5,000人，甚至逾6,000人。據以往經驗，高峰期一般會在農曆新年後一、兩周出現。當局會呼籲同事盡量減少休假，並安排更多人手上班，尤其急症室、內科等，同時亦會調整部分預約檢查服務，以疏導人流。

高續指，多間急症醫院內科病床使用率連日超過100%，而入住人數亦由以往900多人，上升至近日過千人。他指目前公院服務面對的壓力很大，但各人員在處理服務需求高峰上有一定經驗，有信心能夠因應情況協調病床及處理問題。至於普通科門診會否加設夜診，高就認為加設夜間門診未必有很大幫助，因為最重要處理的是情況緊急、需要照顧的病人，而且人手有限，需要視乎情況應變及分配。