2027年全港充電車位冀增至20萬個

【本報訊】政府目標在2027年中之前，將全港充電停車位數目增至20萬個。當局曾推出35億元「EV屋苑充電易資助計劃」，資助700個現有私樓及屋苑停車場約14萬個停車位安裝電動車充電基礎設施，約佔全港一半合資格停車位。截至去年11月的資料，724份獲批申請中，有逾160個屋苑停車場已完成安裝工程，另有逾50個屋苑已展開工程，當局指，去年底會有約3.3萬個停車位具備充電基礎設施。

環境及生態局表示，首批在計劃下安裝了充電基礎設施的屋苑業主委員會，大讚能在家充電很方便，亦只需要兩至3日充電一次，每次6至7小時已足夠日常出行，而平均每月約3,000至4,000元的汽油費，亦減至每月約300元電費，能源開支僅及以前的一成。

至於政府在2011年發出技術指引，訂明新建樓宇的停車場必須具備可為電動車提供充電設備的基礎條件，才可獲總樓面面積豁免。截至去年9月，政府已批出超過8.6萬個相關停車位，其中逾3.5萬個停車位已落成，並備有電動車充電基礎設施，相信充電基礎設施會是未來所有新建樓宇停車位的標準設備。

推動油站轉型快速充電站 當局亦推動油站營運商於現有油站內可用空間加裝電動車充電器的計劃，中長線會逐步把部分現有油站轉型至快速充電站，以配合電動車普及化，亦已批出兩幅地用作電動車充電站。目標是在2027年中之前，將香港公共和私人充電停車位的總數提升至約20萬個。