汰弱留強時代 必須以質取勝

去年有兩部港產片收穫過億元票房，熱潮至今不衰，惟本港全年總票房收入下跌至13億元，比前年減少約一億元，也是13年來最差。昨日又傳出嘉禾院線有4間戲院暫停預售戲票，疑似即將結業。其後部分戲院開放預售，惟是否繼續營業，前景依然未明。實際上，去年本港已有9間戲院結業，寒風似乎延續到今年依然不止。

可以看見，嘉禾早在去年4月，已宣布旗下的嘉禾啟德戲院結業，接着在去年12月，旗下南昌V Walk亦宣布暫停營業，外界對嘉禾再有戲院執笠並不奇怪。目前嘉禾未有清晰回應是否再有4間戲院結業，惟昨日官網一度顯示，位於奧海城The Sky、九龍灣MegaBox、屯門StageE及筲箕灣銀河廣場，只開售即日門票，未能提供預售。及至結業消息傳出，部分戲院又開放預售場次，但能否「起死回生」，情況未許樂觀。

別看去年的《九龍城寨之圍城》及《破．地獄》兩部港產片均口碑載道，票房過億，掀起久違的入戲院看戲熱潮，但兩部港產片實在不足以撐起整個行業，整體電影市道仍是非常慘淡，有曾獲金像獎的幕後人員甚至長年冇工開，度日如年。香港電影工作者總會發言人承認，不能單憑一兩部電影有好成績，便「自欺欺人」地以為港產片市道復甦，只是外語片呈現弱勢，港產片有所得益而已。綜觀全年總票房收入創13年來新低，戲院結業此起彼伏，可見票房數字跟戲院結業數字成正比。香港影業協會理事長亦認為，港產片產量下跌，電影公司、發行商、戲院老闆日日蝕本，即使再好的電影，都很難保住戲院繼續經營下去，冀地產商考慮下調戲院租金，認為對雙方都有好處。

其實，票房下挫並非香港獨有，內地電影業發展相對蓬勃，但去年總票房收入，亦比前年下跌逾兩成至大約425億元人民幣，較2015年更差。至於雄霸全球的荷里活電影，票房收入亦不見得好，僅去年5月，北美市場僅收5.2億美元，創25年來新低，非常嚇人。隨着世紀新冠疫情衝擊，人們改變消費模式，不僅網購大行其道，就連看電影也愛留在家中進行，串流平台熱火朝天，益發打擊實體戲院的收入。

面對這個環球大趨勢，明顯進入汰弱留強的時代，香港電影業只能適者生存。從《九龍城寨之圍城》及《破．地獄》票房狂收寫下紀錄，其他港產片如《焚城》、《爸爸》、《誤判》等同樣獲讚為技術提升，言之有物，取得不俗票房，可見要觀眾對電影買帳，就必須靠好質素取勝。過去的粗製濫造作風必須改變，否則做壞口碑，只有死路一條。

放諸其他傳統產業也是同一道理，不論是零售業還是餐飲業，這些在疫前輕易賺得盆滿缽滿的行業，疫後一樣面對生意一落千丈、跌跌不休的困境，結業潮愈演愈烈。但與此同時，依然有零售商、餐飲集團繼續擴張，逆市打入本港市場。由此可見，一雞死一雞鳴，這是最壞的時代，同時也是最好的時代，端視乎能否精益求精，自強不息！