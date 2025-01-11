撥亂反正：印尼入金 意義重大

由中國、俄羅斯、印度和巴西4個最大發展中國家，在2006年發起組成的金磚國家組織，最近再增添印尼成為新成員國。金磚組織成立十多年來，已經過多次擴張，最新的正式成員國有10個，還有20多個合作夥伴或有意加入的國家。但今次印尼的加盟還是別具意義，影響深遠。

金磚組織的名稱與概念，源自一名美國證券分析師。他在2003年預測這4個新興市場，會於2050年將全球的經濟格局重新洗牌，超越美、英、法、德、日、意等6個已發展國家（即是G7減去加拿大，彷彿當時已預料到加國會沒落）。結果就GDP而言，金磚5國（加上其後加盟的南非）早於數年前已超越G7，比預言提早了近30年就達標，經濟影響力舉足輕重。

金磚組織首次擴張是2011年，加入了首個非洲成員國南非，不過南非GDP在非洲諸國中僅排第3，還不及在之後加盟的埃及般重要。金磚在2024年進行第二次擴充，除埃及外，還有伊朗、阿聯酋、埃塞俄比亞等幾個中東及非洲國家，令其組成更為多元化。

然而，一直被美西方以至部分阿拉伯國家敵視的伊朗加盟，對金磚的未來發展實為雙刃劍。原本有意在同一時期加入的阿根廷和沙特阿拉伯，更因國內選舉變天和來自美國的壓力而「褪軚」，反映美西方開始忌憚和打壓金磚的進一步發展。

印尼是首個加入金磚的東盟國家。東盟向來標榜獨立自主，在美西方與中俄的鬥爭中不選邊站，說穿了就是想同時取得與兩大陣營交往的好處，兩邊都不敢得失。今次印尼「入金」是一大政治突破，為泰國、新加坡、越南及馬來西亞等東盟潛在參與者立下先例。明日再談印尼入金的其他意義和影響。