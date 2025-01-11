冰鑑春秋：一場大火燒出真相

美國加州野火年年燃燒，今年卻顯得頗不尋常，因為這次燒到了富人區。

洛杉磯郊區高級住宅區「太平洋斷崖」，已有約1,000幢建築物被焚毀。這場大火造成至少10人死亡，超過18萬人被迫疏散，其中包括多位世界知名影視名人。這場大火對洛杉磯的標誌性地區造成重大威脅，包括杜比劇院、TCL中國劇院、荷里活露天音樂廳及歷史街區惠特利高地等知名地標，部分建築已被燒毀。日落大道與荷里活大道擠滿逃難的車潮，情景宛如災難片中的世界末日。

這到底是天災還是人禍？加州消防局數據顯示，過去10年該州每年平均發生7,774起山火。加州保險廳指出，近10年來極端高溫造成的隱藏成本高達77億美元，森林大火已成為加州的「新常態」。更糟的是，消防員仍未能控制火勢，許多地區的控制率是0，由於電力問題與水壓不足的緣故，導致救災困難重重，野火有可能進一步擴大，嚴重的空污影響了超過1,700萬人的生活。

照理來說，以美國的富裕與科技，加州應該早就遍布火災預警系統，星星之火一出現就該及時撲滅，而多年的野火，也早該讓加州發展出一套相對應的標準作業流程，供水與電力理應獲得改善，甚至與鄰近諸州還有聯邦政府的聯防體系也早該建立。但這次野火卻明顯暴露出這些系統不是問題重重，就是根本付之闕如，連核心精華區都逃不過大火，完全證明美國的基礎建設根本不堪一擊。

與此同時，政治人物表現也是荒腔走板，拜登竟在救災會議上宣布自己當了曾祖父，馬斯克與特朗普長子唐納德竟說是因為捐獻給烏克蘭物資，才導致消防局救災量能不足。一場大火讓世人明白，世界霸主內部的腐化，已經不堪聞問了。