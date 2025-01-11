橫眉冷看：愈來愈步向瘋狂

本欄的風格向來是嘻笑怒罵，但今日不然，我要正兒八經地提醒美國人，貴國危機將近，即使不是迫在目前，卻已隱然在現。美國人選出特朗普當下任總統，此君雖然有點狂悖，但尚存理智，未來在任4年，美利堅即使出亂子，應該仍屬可控範圍。只是擔心他卸任之後，潘朵拉盒子已然打開，白宮和五角大樓可能變得群魔亂舞，既危害美國，更會危及世界。

近日，特朗普三番四次覬覦加拿大和格陵蘭的領土，更揚言要收回巴拿馬運河的控制權，為求達到目的，他不排除會使用軍事手段。對於候任白宮主人的出格言論，很多人只是一笑置之，覺得他即使有心去做，也未必是三、數年內就能成功。待4年之後，侵侵已經離任，剩下一大堆高遠的目標，只會成為空談。

然而，誰說特朗普之後，就不會再有特朗普。侵侵的長子唐納德日趨活躍，日前更為老父奔走，特地到訪格陵蘭，其司馬昭之心，可謂路人皆見。中國歷史上對魏國為禍最大的人，不是司馬懿，而是他的後人司馬昭和司馬炎。同樣道理，待特朗普卸任之後，難保共和黨的支持者不會捧出唐納德繼位。到時候，這位特朗普2.0可能就會全力以赴，完成老父未竟之志。

退一步說，即使特朗普的子女無意當總統，但將來可能也會有美國的總統候選人，眼見侵侵為美利堅開疆拓土的偉大職志，原來會得到部分美國人支持。往後不少政治野心家在擬定政綱時，便會以此作招徠，當選後，甚至會嘗試付諸實踐。若然如此，假以時日，美國可能就會選出一個希特拉式的人物當總統。正所謂「上帝要他滅亡，必先要他瘋狂」，今日的美國，看來已愈來愈步向瘋狂！