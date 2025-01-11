龍吟虎嘯：被吞併還要為美分憂

對於美國候任總統特朗普的吞併野心和手段，不但苦主加拿大、丹麥和格陵蘭態度很慫，哀求可能動用軍事力量的特朗普放他們一馬，歐盟同樣態度軟弱，最「強硬」的法國也不敢譴責特朗普。

法國外長巴羅說，雖然不相信美國會入侵，但歐洲不會讓其他國家襲擊主權邊界。德國總理紹爾茨也繞着圈子說，不能以武力改變主權國家的邊界，在與歐洲夥伴的討論中，歐洲對美國最近的言論感到不安，必須團結云云。歐盟委員會發言人皮尼奧，雖然將特朗普的言論稱之為「相當瘋狂的假設」，但還是極力迴避問題，說甚麼「現時談論的確實是極為理論化的東西，不想詳細闡述」。

為何是這樣曖昧的、軟弱的態度呢？原因可能很複雜，各有各的小算盤、不得已，但最大的原因，是在美國和特朗普的強權霸道實力面前，他們沒有多少反抗之力，無論他們聯合起來，還是被各個擊破，皆如此。特朗普看透了這點，根本不必在他們面前施甚麼謀略、耍甚麼花樣，直截了當通知拿下可也。為了展現對他們的輕蔑、莫生僥倖之心，特朗普還粗豪警告他們「不排除使用武力」。

現在看來，「當事國」苦主丹麥最識做，想出的是既不得罪美國，又保留幾分面子、推卸責任的辦法。丹麥外長拉斯穆森說，格陵蘭雖然是丹麥的一部分，但丹麥完全承認格陵蘭有獨立的意願，若最終實現，格陵蘭將會獨立。

格陵蘭的人口只有幾萬人，美國又有軍事基地、美軍駐紮，它通過公投獨立或再公投「加入美國」有甚麼區別呢？只是這樣一來，丹麥可以脫身，不負「辱國喪土」的責任，幫助美國拿下格陵蘭。不僅如此，這位丹麥外長為了討好美國，還說隨着俄羅斯和中國在北極地區活動增加，美國對北極安全問題的擔憂加劇絕對合理。意思是說，為了替美國分憂，他很贊成美國遏制中俄、保護北極安全，把格陵蘭吞併。這話，山姆大叔最愛聽！