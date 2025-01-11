坦言集：特朗普動武

特朗普有關格陵蘭、巴拿馬運河和加拿大的言論，或許不會付諸行動，卻是代表了他主張的宣言。即使任內不能推行，可應會變成特朗普主義的中心思想，也會是西方極右民粹主義的政見，不限於美國之內。不過，因着其帝國主義的成分，不會是所有歐美右派政黨所擁護，而是會成為西方新納粹主義與極右派結合的交叉點，乃至基礎的政治信念。

一國的國家安全，可以不惜一切威逼利誘，乃至動用軍事力量來侵犯別國的主權，破壞歐洲價值的民主、自由、平等，其因由可見諸小布殊當年的侵略伊拉克，亦近似猶太復國主義的神授領土擴張。特朗普宗教色彩淡薄，但是他的跟從者，西方的極右派、新納粹主義，也是以與猶太教同源的基督教為終極信仰。特朗普與歐美以往的帝國主義本質相同，也一脈相承，表現的形式有別，但總的來說是對外侵略。

或許特朗普是商人計算，也知道美國的財力、國力再難維持全面擴張的全球霸權主義，故此多了退守美洲的門羅主義色彩，以武力迫使其他各國以不同形式貢奉美國，似乎是像羅馬帝國的後期，國力不足，要用周邊游牧的外族來擔當軍事防衞工作。美國在特朗普主政下的概念，便是盟友（不限於北約成員）支出5%的GDP作武備，主要是買美國的武器，也早晚要動用北約軍隊來替代美國駐軍；美國則以政治主宰北約等盟友的軍備、軍隊，以維護美國的利益。

這已不是舊冷戰時美國出兵出力的格局，而是美國作為核心，指揮其他各國來服從於美國的利益。這是特朗普等美國優先的新世界格局，舊冷戰的兩個陣營長期對峙將不會被容忍。反而烏克蘭的代理人戰爭，卻可以是美國優先利益的達成手段。民主黨拜登等推動在各國的顏色革命，亦會是成本低、效益高的美國優先手段。一般以為特朗普只從金錢着眼，但他有關格陵蘭等的言論便打破假象，特朗普不排除動武，便不是恐嚇，而是美國優先戰略的重要成分。即使他任內未必會發動新的戰爭，舊的戰爭個別可休戰，但美國優先沒有軍事恐嚇、軍事干預會是空話，特朗普對華的貿易戰已證明。

我們稱今後是亂世，正是美國優先不循勤儉建國的途徑，便只能繼續依賴霸權。中國、俄羅斯、伊朗等反抗大，特朗普亦難免要動武。