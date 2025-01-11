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自炒撞欄 的哥酒駕被擒

【本報訊】昨日清晨5時許，執法部門接獲途人報案，指一輛的士沿屯門海榮路往屯門一碼頭方向行駛，當駛至海榮路與恆富街交界，懷疑失控撞向欄杆。
警員接報到場，姓馮（31歲）男司機沒有受傷，惟他未能通過酒精呼氣測試，執法部門經初步調查後，以涉嫌「酒後駕駛」把他拘捕並且帶走調查。
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