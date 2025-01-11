剷路撞牆的士 司機送院不治

肇事清醒喘氣 疑心臟病驟起 6小時內3宗的士意外釀一死兩傷！昨日凌晨時分，一輛空載的士在九龍灣行駛期間，突然失控剷上行人路後，「嘭」一聲撞毀商廈外牆的飾板，六旬的哥初時清醒不斷喘氣，惟他送院時情況惡化昏迷，經搶救後不治。由於他沒有表面傷痕，懷疑患有心臟病及糖尿病，不排除因病發猝死，惟實際死因有待驗屍確定。此外，大埔一輛新界的士駛至迴旋處切線時與私家車碰撞，私家車中年司機頸痛送院。另外，旺角一輛的士懷疑失控，撞飛一名過路七旬婦人，事主盆骨受傷，需要送院治理。

昨日凌晨近5時，一輛空載的士沿九龍灣展貿徑行駛，當駛至近展貿徑一號九龍灣國際展貿中心對開，的士突然失控，剷上行人路後撞向大廈外牆的纖維飾板，並且發出「嘭」一聲巨響始告停下。上址保安員乍聞巨響循聲查看，赫見的士司機清醒坐在車內，且不停地大力喘氣狀似痛苦，遂慌忙協助報案。

救援人員接報趕至，即時替該名姓李（66歲）的士司機急救並由救護車急送聯合醫院搶救，惜其情況急轉直下陷入昏迷，至清晨5時26分被證實死亡。由於死者沒有表面傷痕，其死因有待驗屍後確定。據了解，李男疑患有心臟病及糖尿病。警員一度封鎖現場，以便調查意外經過。

迴旋處的士撼私家車 此外，昨日早上近7時，一輛新界的士駛至大埔公路元洲仔段廣福迴旋處時，懷疑收掣不及與一輛私家車相撞，私家車車頭損毀，並且洩漏機油，的士則被撞至掉頭，車尾泵把鬆脫。意外中，姓吳（50歲）私家車司機頸痛，需由救護車送院治理；姓陳（66歲）的士司機沒有受傷。受事故影響，上址往九龍方向交通一度受阻。

老婦捱的士撞飛5米 另約4小時後，一輛的士沿旺角界限街往九龍城方向行駛，當駛至通菜街交界，的士懷疑失控，撞倒一名在行人過路處橫過馬路的姓彭（73歲）老婦。彭婦捱撞飛彈至5米外倒地，姓譚（64歲）的哥赫見發生意外，慌忙停車報案。救護員接報趕至，發現彭婦盆骨受傷，替其敷治包紮後，遂由救護車把她送院治理，至於意外原因及經過則有待進一步調查。