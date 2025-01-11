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紅館外打擊黃牛黨 7內地男女被捕

警員（左一及右一）截查其中3名人士。 警員（左一及右一）截查其中3名人士。
警員（左一及右一）截查其中3名人士。
【本報訊】跨部門打擊炒賣演唱會門票「黃牛黨」。前晚7時許，執法部門聯同入境處人員展開執法行動，掩至紅磡香港體育館及港鐵紅磡站附近天橋一帶，打擊炒賣演唱會門票活動。人員當場以涉嫌「違反逗留條件」，拘捕7名內地男女（41歲至56歲）。
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