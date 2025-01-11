劉德華演唱會 同一號碼報8假案

【本報訊】藝人劉德華昨晚在紅磡香港體育館舉行演唱會，惟執法部門自昨晚8時51分起，至少接獲8宗報案，分別指在紅館內發生火警、有人打架及發現可疑車輛，不過警員經初步調查後，相信全是虛報，不排除有人惡作劇。據悉，報案電話俱來自同一電話號碼，案件列作「浪費警力」跟進。

包括場內火警 觀眾不適 舞台爆炸 首宗於昨晚8時51分接報，有自稱是紅館人員的報案人表示，在紅館後台有電線或威也起火，而且自己受傷。惟救援人員接報趕至，經調查後證實沒有發生火警，遂收隊離場。而約1分鐘後，執法部門接獲第2宗報案，指在紅館外發現可疑車輛；再過1分鐘後，執法部門接獲第3宗報案，指有人在紅館打架，惟警員經調查後，證實子虛烏有。

至昨晚9時許，又有人報案稱紅館有觀眾不適，救護員趕至了解後，證實無人不適。晚上9時37分，執法部門再接報指紅館發生火警，不過職員經了解後證實虛報。至晚上約10時，執法部門接獲第6宗報案，報案人指出紅館正門有人昏迷，但經了解後證實又是虛報。晚上10時19分，執法部門又接報，有人聲稱在座位發現可疑白色粉末，但經調查後證實有關的座位並不存在。至晚上10時33分，又有人報案聲稱紅館舞台有炸彈爆炸，但最後證實俱屬虛報。