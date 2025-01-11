景林邨法團改選涉刑恐 拘17男女包括當選委員

部分人疑有黑幫背景 去年12月，將軍澳景林邨業主立案法團選舉新一屆委員，但有監票人員及候選人被言語恐嚇，執法部門早前接獲3宗舉報，經調查後於上月18日至昨日，以涉嫌「串謀刑事恐嚇」拘捕17男女，當中包括一些當選委員，部分人疑有黑幫背景，暫未發現涉及工程或金錢利益。另在去年杪，香港仔魚類批發市場一名男職員，疑因泊車問題與一名黑漢爭執，對方竟「吹雞」召來3名同黨施襲，執法部門昨日拘捕3名黑漢，檢獲冰剷、手機等證物。

執法部門早前接獲3宗報案，指有人於去年12月在將軍澳景林邨業主立案法團選舉期間，向監票人員及候選人作出言語恐嚇。警員經深入調查後，由去年12月18日至昨日展開拘捕行動，以涉嫌「串謀刑事恐嚇」罪，拘捕13男4女共17人（25歲至77歲）。消息稱，疑犯包括一些法團參選人及當選委員，部分人疑有黑社會背景，至於出言恐嚇候選人之目的，是企圖影響選舉結果。所有被捕人已獲准保釋候查，須於本月中至下旬向執法部門報到。

據了解，景林邨業主立案法團每兩年一屆，去年12月選舉新一屆委員。恐嚇行為僅涉及言語，並不涉及肢體，調查暫時未見涉及工程或金錢利益。而與業主立案法團有關的資料，將會轉介民政事務總署跟進。根據《香港法例》第200章刑事罪行條例第24及27條，任何人如干犯刑事恐嚇罪，最高可被判處監禁5年。

香港仔魚市場襲擊案 3黑漢落網 另外，香港仔魚類批發市場一名男職員於去年12月21日報案，指他在市場內因泊車問題與一名男子爭執，對方懷疑自稱三合會成員後，登上一輛私家車離開。約30分鐘後，該男子聯同另外3名蒙面男子返回現場毆打事主，其中一人以冰剷施襲，導致事主的頭部、左手及左腳受傷，他清醒被送往瑪麗醫院治理。警員翻查「天眼」片段，經情報分析後鎖定懷疑涉案人士。

至昨日清晨，警員在西區及沙田區，以涉嫌「自稱三合會成員」及「傷人」罪，拘捕3名本地男子（26歲至44歲），他們俱有黑社會背景，分別報稱無業、商人及裝修工人，初步相信案件屬於單一事件，並不涉及幫派糾紛。行動中，檢獲一把冰剷、多部手機及疑犯犯案時身穿的衣物。執法部門表示，「自稱三合會成員」及「傷人」罪屬嚴重罪行，一經定罪分別可判處監禁7年及終身監禁，市民切勿以身試法。