求愛失敗屢跟蹤 遊蕩男再監兩月

【本報訊】一名男子向女同事求愛失敗，去年初多次跟蹤對方被控，他承認3項遊蕩罪被判入獄8星期。不過，該男子去年9月出獄後，卻重施故技，出獄不足一個月後再次尾隨女方。涉案男子早前承認一項遊蕩罪，昨在西九龍法院被判入獄兩個月。裁判官指，被告的行為對事主造成極大滋擾和壓力，影響對方生活，寄語他不要再犯事。

去年已囚8星期 出獄又犯 29歲被告巫駿靈，他承認一項遊蕩導致他人擔心罪，控罪指他於去年10月17日，在葵涌偉倫中心遊蕩，導致女子合理地擔心其安全或利益。同意案情指，被告與女事主為同事關係。2023年6月開始，被告向事主表白。求愛不遂後便多次尾隨她。案發當日，女事主在街頭發現被告尾隨跟蹤，躲在燈柱後。被告之後跑走。他被捕後否認犯案，聲稱只是剛巧走落山。

被告早前有一次定罪紀錄，牽涉3項遊蕩導致他人擔心罪，女事主為同一人。該案中，被告承認於去年2月5日、3月19日及3月28日，在港鐵上水站二號出口扶手電梯至油塘站月台，調景嶺站盈健醫療中心至九龍塘站方向月台，以及淘大花園的士站至淘大花園7-11便利店遊蕩，導致一名女子合理地擔心其安全或利益。當時被告在警誡下承認犯案，並提到自己知悉女事主住在淘大花園一帶，因此到附近「碰運氣」。他認罪後，去年9月被判入獄8星期。案件編號：WKCC 4595/2024