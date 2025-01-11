東呼即應：鬧市逆線行駛離譜 網民轟出街冇帶腦

【本報訊】進入啟德體育園首先要放下水樽，回看香港社會，有不少人外出前也首先放下了腦袋。《東呼即應》近日發現網上熱傳兩段駭人的逆線駕駛及小童誤闖馬路險被撞的影片，引發網民齊聲譴責，怒轟部分人「出街冇帶腦」，亦有網民直呼「地球太危險了，快啲回火星啦！」

首先，一段由車Cam拍攝的影片中顯示，鬧市街頭竟有一輛白色七人車離譜逆線行駛至馬路口，幸好路上的車輛不多，迎面而來的巴士亦一早察覺問題慢駛及避開，其他車輛亦十分禮讓，令「逆線友」能慢慢倒車，未致嚴重車禍。

另一車Cam片段亦見到有私家車在迴旋處錯誤右駛變逆線行車，同樣幸好車流不多，該私家車能U形回頭。網民看後紛紛留言批評，「逆線友」根本不顧他人安全，甚至質疑司機是否「腦袋留在家中」，更有人調侃「司機腦袋被坐着」。

小童衝馬路險捱撞 家長疏忽 另一段影片則拍到驚險畫面。一名小童竟然沒有家長拖着，跌跌撞撞地突然衝出馬路，當時有私家車正駛近，幸好司機反應迅速，緊急煞停，才避免釀成悲劇。影片曝光後，網民紛紛批評家長疏忽，直言「小朋友唔懂事，但家長又唔識危險呀？」