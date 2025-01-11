東呼即應：體育園禁帶水樽炮製浪費 應推重用容器減廢

東呼即應剖析問題 環保安檢需求可參考國際 啟德體育園主場館日前舉行首場測試賽，被揭發「禁止觀眾攜帶水樽進場」，結果炮製大量即棄餐具垃圾，與政府積極推動走塑政策相違背。有環保團體向《東呼即應》指出，即棄紙杯、膠杯生產過程製造大量污染，認為館方有能力改用重用杯、堂食餐具，用後回收清洗，將來重用，減低污染，響應環保。資深體育傳媒人指出，英國場館很寬鬆，極少檢查手提袋，反觀卡塔爾連筆也不許帶進場。他認為啟德不准帶水樽所引伸的環保問題，場館需思考解決方案。

場內買飲品 亦要倒入紙杯 啟德體育園主場館於本月5日舉行首場測試賽，但場館禁止觀眾攜帶水樽進場，市民被迫使用即棄容器，結果使得場內垃圾桶塞滿即棄紙杯、即棄食物容器。不少曾參與啟德體育園測試活動的市民亦在網上發文，批評「禁帶水樽」的安排過於繁瑣，甚至場內購買的樽裝飲品也要倒入紙杯才可攜帶，形容為「謎之操作」。有市民質疑，其他本地場館如紅館的入場安排並無如此嚴格，啟德此舉有違常理。

已有飲水機 待配清洗裝置 綠色和平項目主任譚穎琳接受《東呼即應》訪問時表示，啟德體育園本身已有飲水機設施，場地寬敞，有條件提供重用杯借還服務，避免依賴即棄容器造成污染。她提到，園內只需配備清洗裝置，便可像歐洲、首爾及台北等地的體育場地設立重用杯系統。

譚續指，即棄紙杯和膠杯最大的污染來自生產階段，例如開採石油及砍伐樹木，而重用杯則可多次使用。因此設重用杯系統不僅可以減少棄置廢物，還能降低生產即棄杯環節的碳排放和資源消耗。她呼籲啟德體育園參考國際先例，積極推動環保措施，為「盛事之都」樹立良好形象。

資深體育傳媒人馬啟仁表示，全球各地體育場館的入場規定存差異，部分甚至比啟德更嚴。以卡塔爾為例，他曾於當地觀看世界盃及亞洲盃賽事，發現世界盃的安檢嚴謹程度遠高於亞洲盃，卡塔爾世界盃期間，觀眾需經X光機檢查，連筆也不准帶入場，水樽則需擺放在場外儲物室。

馬啟仁補充，英國的場館相對寬鬆，至少沒有X光機，亦很少檢查手提袋，近年亦准許攜帶相機等進內。

他又認為，啟德體育園的禁帶水樽措施並非罕見，但需平衡環保與安檢的需求，認同使用紙杯也有環保問題，相信有方案解決問題。