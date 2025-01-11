醫健：醫健寶庫：髖關節置換術後保養法

髖關節骨關節炎是全髖關節置換最常見的適應症。髖關節骨關節炎通常是由退化引起的，常見症狀為腹股溝疼痛及髖關節活動受限，日常生活如穿鞋襪都會受影響。如果嘗試保守治療後未有好轉，X光檢查亦顯示髖關節退化，便需要考慮做全髖關節置換手術。

現今的全髖關節置換手術已經非常成熟，大致可分為傳統及機械臂輔助手術，兩者效果都非常好。全髖關節手術後人工關節90%可用15年或以上。術後康復期一般介乎6周至3個月。剛剛完成手術後，如維生指數及驗血結果均屬正常水平，手術當天或隔天便可下床和使用助行器步行，一般情況下患肢已經可以全力負重。術後早活動有助促進血液循環，減少下肢靜脈閉塞及肺栓塞的風險，亦增強患者對手術的信心及康復。

3至5日可出院 大多數骨科醫生會建議患者術後不要進行屈曲，內收及內旋的混合動作，否則會增加髖關節術後脫位的風險。髖關節向前屈曲的幅度要視乎術中評估髖關節的穩定性來決定，一般會建議不大於90度，但如用機械臂輔助技術做好術前計劃，屈曲幅度便不會有太大限制，但最終決定都會取決於手術醫生。大部分病人可在術後3至5天出院，出院時用助行器輔助，理應可以自行走路。

手術後傷口在兩周後便會愈合，期間傷口附近輕微疼痛、瘀青及腳部水腫屬正常現象，數星期後便會消失。輕微疼痛可以用止痛藥控制症狀；腳腫可以透過提高患肢及多做踝關節活動改善。患者手術後應當集中強化髖關節附近肌肉如臀中肌及大肌的力量，活動幅度也應該慢慢增強。

患者需要留意有沒有發燒、傷口出現滲液甚至下肢劇烈疼痛以致不能走路等嚴重症狀，如有應該盡早求醫。全髖關節置換是一個非常有效根治髖關節骨關節炎的手術，技術的改良已令患者不用過分擔心日後翻修的風險。

香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院

矯形及創傷外科學系臨床助理教授傅俊謙醫生

香港大學李嘉誠醫學院