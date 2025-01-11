關愛隊服務被指造假 當局待協議完結始解畫

【本報訊】政府在18區推行關愛隊服務，但有報道指關愛隊服務有「造假」之嫌，民政及青年事務局局長麥美娟昨日回應，指每隊關愛隊的成員人數並不多，大概有8至12人，舉辦不同活動時都需要招募義工參與，關愛隊會各自用不同方法作識別。

為期兩年 每隊約8至12人 麥表示，關愛隊兩年服務協議尚未完結，政府會待協議完結、有整全資料後，以合適的方式向公眾公布關愛隊工作成果，包括達致的工作指標等，又說相信市民看到及知道關愛隊的服務及工作。她亦形容，關愛隊成立以來成績理想，會透過不同平台作更多宣傳，重申關愛隊恒常化及增加資助可更好地服務市民。

麥續指，關愛隊員是義工，為市民提供服務，加上每隊關愛隊成員人數不多，僅8至12人，在舉辦活動時需要在社區招募義工協助，指關愛隊服務全面，包括在火災及突發事件後，動員協助居民，希望得到社會支持。麥又指早前施政報告提出增加對關愛隊撥款，是希望有更多資源，服務在市民身上。