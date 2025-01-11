前議員邵家臻病逝 終年55歲

【本報訊】立法會社福界前議員邵家臻昨日凌晨時分因胃癌離世，終年55歲，他去年10月發現不適並就醫，曾表示有信心康復。邵此前社交平台貼文分享就醫的情況，透露難入睡。

參與佔中判囚 早前確診胃癌 邵家臻去年11月在社交平台貼文，透露自己已身患胃癌。邵指，去年10月已感覺腸胃不適並就醫，首兩次並未確診胃癌。第一次有普通科醫生認為他是胃酸過多，服藥數日後並未見效。其後轉看專科醫生，惟醫生稱其所患的病是胃炎。邵家臻再次服藥無效後前往醫院，醫生擔心是十二指腸阻塞，遂安排緊急入院，經過一系列檢查後最終確診胃癌。

邵患病時曾形容自己是一個「半無胃的人」，雖然等待完全康復之路很長很遠，未來也必定要調節起居飲食，但他有信心能走過這死蔭幽谷。

社工出身的邵家臻自2007年起擔任浸會大學社會工作系講師、2016年當選立法會議員，屬泛民主派成員。2014年，他因參與佔中而被控「煽惑他人作出公眾妨擾」及「煽惑他人煽惑公眾妨擾」罪，2019年4月被判罪名成立，監禁8個月。邵至2020年7月被校方通知不獲續約。