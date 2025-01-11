拒參與流感針外展 168校被列公開名單 衞署以知情權死撐

教界指接種屬個人選擇 學校受負面標籤感為難 衞生署衞生防護中心前日宣布本港踏入流感季節，警告多項監察數據超過基線水平，同時指部分學校未有參與疫苗外展計劃，中心將168間學校列作「拒絕安排」流感疫苗學校外展計劃的學校，另有13間是未提供確定接種日期的學校，「名單」公布後，有學校感覺「左右不是人」，教育界議員質疑當局沒事先知會學校就公開名單，會令學校被負面標籤，議員直接向衞生當局查詢事件，直言做法上有改進空間。

衞生防護中心傳染病處主任歐家榮昨日出席電台節目表示，近兩星期分別錄得13及31宗成人流感重症，遠較上月初每周約4至6宗高，顯示本地流感有上升趨勢。一般冬季流感季節持續約8至12星期，預計病毒活躍程度會在大約一個月內達到頂峰，或在高位持續一段時間後回落。

傳統名校國際學校亦在列 防護中心呼籲市民提高警惕時，日前發出的公告更指有168間學校拒絕為學生安排外展接種疫苗，有13間學校同意但未確定接種日子，中心罕有地將所有相關學校名單公開，當中包括不少國際學校及傳統名校。事件引起教育界關注及不滿。

教育界人士兼議員朱國強指，教育界對事件十分關注，他已就事件向當局查詢。朱指出，不參與計劃的學校各有原因，有個別幼稚園擔心打針造成幼童不安，難以控制場面而拒絕參加，雖後來已有噴鼻式疫苗，但課堂已編排好，無法再安排到校接種。亦有家長與學生對打針存有誤解，學校考慮到需求有限而不參加。據他了解，即使學校不參加外展計劃，也有應當局要求，向家長發出通告，呼籲他們盡快安排子女打針。

議員斥無事先知會欠妥善 朱續稱，當局似乎在過程中無告知學校，日後會公開「拒絕安排」學校名單，直言局方做法上有改進空間。據當局解釋，公開學校名單是考慮到家長知情權，呼籲無參與外展計劃的學校家長，盡快帶子女接種疫苗。在公開名單前，衞生防護中心曾聯絡相關學校了解情況，亦曾聯絡教育局協助。

有指事件令學校「左右不是人」，朱強調，打針與否屬學生與家長個人選擇，學校不應因為未能安排參與計劃，而被負面標籤。若政府因公共衞生理由，要求學校必須參與計劃，則應由教育局向學校發出通告，強烈建議學校參與及配合，並解釋不參加的理由。引述當局解釋，公開學校名單是考慮到家長知情權，呼籲無參與外展計劃的學校家長，盡快帶子女接種疫苗。