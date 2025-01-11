香港至許昌高鐵開通 證屬謠傳

【本報綜合報道】內地社交平台日前流傳資訊，稱「香港-許昌胖東來高鐵正式開通」。河南省許昌市互聯網信息辦公室前日發消息闢謠，表示經查證，影片中車票圖片為修圖虛構，並不存在香港來往胖東來的ZG825次列車。

並無「胖東來」站 許昌市委網信辦接獲群眾舉報，微信影片帳號「超市嚴選年貨好物」發布有關「香港-許昌胖東來高鐵正式開通」的影片中，虛構了一張周日（5日）由香港出發至胖東來的高鐵車票。影片配音稱，「過去乘車去香港購物，現在香港人乘車來胖東來購物」。

許昌市委網信辦表示，事實上目前並沒有「胖東來」高鐵站。許昌現有3個火車站，分別為許昌站、高鐵許昌東站、高鐵許昌北站。

內媒前日通過中國鐵路鄭州局集團公司了解到，就河南省會鄭州來說，周日鐵路調圖後增加一趟去香港西九龍高鐵，目前每日有4趟高鐵可達香港。具體來看，G79由北京西途經鄭州東站到香港，G825由西安北途經河南洛陽龍門站、鄭州站、駐馬店西站和信陽東站到香港，G305和G897分別由天津西和北京西途經鄭州東站到香港。