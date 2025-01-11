北上美髮扮靚 港女慘變禿頂

深圳店方懶理投訴 持身份證實名舉報 港人北上熱潮未減，一名本港女子早前在網上拍片，投訴深圳一間網紅理髮店，指自己花費逾3,000元在該店電髮染髮，事後出現頭痛、脫髮甚至禿頂情況，理髮店至今未有回應事件。有本地美容業代表提醒，消費者在陌生的店舖消費前，宜先「做功課」了解用戶評價，並由價錢低、安全度高的項目開始試。

涉事女子日前在社交平台小紅書上載片段，手持香港身份證，稱要實名舉報深圳一間網紅理髮店涉嫌不良誘導消費。在約兩分鐘的舉報影片中，該女子指自己數月前花費3,000元人民幣（約3,211港元），到位於深圳皇庭廣場的理髮店電髮染髮，卻遭遇一場災難，事後不但頭痛、脫髮，現在更有禿頂情況。然而，該網紅髮型師至今對其情況置之不理，她聯絡店經理也得不到任何回應。醫生稱該女子頭髮毛囊受損嚴重，深圳市監局已立案調查。

不少港人都有北上恤髮的經驗，據深圳市零售商業行業協會等去年發布的《深港兩地消費滿意度調查報告》顯示，有95.24%的港人多次到深圳消費，其中每周一次以上者佔27.62%，每月一次以上者更達73.33%。此外，內地大型消費平台去年發布的《港人北上消費數據簡報》顯示，去年首季，港人在內地城市生活服務類消費交易額按季飆135%，訂單量急升157.6%。廣州、深圳是港人北上消費最熱門城市。其中，港人北上最愛去的娛樂休閒場所，首5位依次是美髮店、遊戲廳、KTV、密室及美甲店。

光顧陌生店舖 宜「先做功課」 對於大量港人北上美髮，香港美容業總會創會主席葉世雄表示，美髮屬於低風險項目，過去較少收到相關的投訴個案。然而，染髮涉及化學物質，理論上染髮前應在耳背位置作過敏測試，但實際操作也有難度：「你冇可能叫個客24小時之後再染髮」。他提醒消費者要有自我保護的意識，前往陌生店舖接受任何美容或美髮項目時，應由價錢較低、安全度高的低風險項目開始試。至於植髮、醫學美容等高風險項目，則建議消費者「做啲功課先」，例如上網搜尋用戶評價。

葉又指，港人北上消費潮暫對本港美容業影響不大，因消費者對北上美容仍存有憂慮，但隨時間推移，或愈來愈多人選擇北上美容，「好似北上睇牙咁」。他認為，業界要不斷加強自身優勢、提升專業度，以保持消費者的信任。他提到，現時不少內地人經香港到南韓等地接受醫學美容或微整形，對流失這類高消費客群感到可惜，認為香港醫療水平屬全球領先，有條件發展成為亞太醫學美容中心，建議政府從政策方面入手，為業界提供經營條件。