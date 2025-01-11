攔截鐵騎關員被捕 關長：不宜評論

【本報訊】上周五（3日）在九龍灣一輛電單車懷疑因逃避執法部門人員追截而快速行駛，一名海關休班關員疑站在路中想截停電單車，之後電單車失控撞向路邊，鐵騎士重創死亡。海關關長陳子達昨日指，事件現時不宜評論，相信調查會公正，又指紀律部隊都有見義勇為精神「基因」。

有信心公正嚴明調查 陳子達在電台節目中表示，事件非常不幸，由於案件已進入刑事調查階段，故不宜評論，但很有信心調查會公正嚴明。陳續稱，海關執行職務時，可能面對很多危險的情況，已有相關培訓課程清楚說明，任何執法行動，首要考慮必須以海關人員及其他人士的安全，包括其他道路或交通工具使用者的安全。

他指出，很多紀律部隊人員都有一種見義勇為精神「基因」，會「路見不平、拔刀相助」，海關前線人員的執法原則，一直都是要確保所有行動必須合情、合法。

事發於當日下午5時許，一輛大馬力電單車駛經九龍灣宏基街中央郵件中心對開時失控，電單車撞至前輪與車身斷成兩截，鐵騎士飛彈至行人路重創死亡。據悉事發前有交通警員駕駛電單車，在九龍灣發現涉事電單車懷疑車牌不合規格遂響號追截。期間一名40歲休班海關關員企圖攔截電單車，他因涉嫌干預汽車罪被捕，後獲保釋。