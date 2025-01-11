值170萬可卡因暗藏背囊 秀茂坪毒情侶落網

灣仔住宅揭毒品 拘印尼女假難民 香港海關根據線報，於本周四（9日）晚上在秀茂坪區，截查兩名形迹可疑的90後情侶，把他們帶返一公屋單位搜查，同時在該女子的背囊內，檢獲約兩公斤懷疑可卡因，市值約170萬元。該對情侶隨即被捕，女子已被控以一項「販運危險藥物」罪，並於今日提堂；被捕男友獲准保釋。另外，執法部門於同日傍晚，突擊搜查灣仔一住宅單位，檢獲懷疑包括大麻、可卡因及含四氫大麻酚的糖果，毒品總值約6萬元，並以涉嫌「販毒」罪，拘捕一名持「行街紙」的印尼籍女子。

香港海關毒品調查科人員，於本周四在秀茂坪一公共屋邨執行反毒品行動，期間關員截查一對形迹可疑男女，並把二人帶到一公屋單位搜查，並在該名女子攜帶的背囊內，檢獲兩公斤懷疑可卡因，市值約170萬元，在屋內則未發現違禁品。關員經初步調查後，以涉嫌「販運危險藥物」罪拘捕二人。兩名被捕男女俱28歲，為情侶關係，男子報稱任職工程師，女子則任職銷售員。

女友控販毒今提堂 工程師准保 初步調查顯示，被捕女子在案中扮演中介角色，收取毒品後會予以儲存，當有需要時再把毒品轉售，相信毒品主要供應東九龍區，運作時間約一至兩個月，至於被捕男子扮演的角色則有待進一步調查。該名被捕女子已被控以一項「販運危險藥物」罪，案件今日在東區裁判法院提堂，被捕男子則已獲准保釋候查。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

另外，本周四傍晚約6時，執法部門在灣仔展開打擊毒品行動，期間突擊搜查一住宅單位，在單位內檢獲約178克懷疑大麻、21克懷疑可卡因及190克懷疑含四氫大麻酚的糖果。警員經初步調查後，以涉嫌「販毒」罪，拘捕一名持「行街紙」的36歲印尼籍女子，並把她帶走調查，檢獲的毒品總值約6萬元。