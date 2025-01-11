今市區低見11℃ 新界北或結霜

【本報訊】一股強烈冬季季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣，預料今日繼續寒冷，市區氣溫低見攝氏11度，新界部分地區及高地嚴寒。天文台昨日下午4時20分左右，先後發出寒冷天氣警告及霜凍警告，而今早在高地或新界北部可能出現地面霜。長者安居協會表示，「一線通平安鐘」服務支援中心接獲的求助個案急增近300宗，呼籲長者做足保護措施。

天文台預測，今早寒冷，市區最低氣溫約攝氏11度。日間非常乾燥，最高氣溫約攝氏17度。吹和緩至清勁北至東北風，今日離岸及高地間中吹強風。分區天氣預報顯示，今日清晨6時，全港氣溫均在攝氏11度或以下，新界地區溫度更低，其中打鼓嶺只有攝氏6度，大埔及石崗則為攝氏8度。展望明日早上仍然寒冷，日夜溫差頗大，日間非常乾燥。下周一（13日）早上相當清涼，隨後一兩日雲量增多，氣溫稍為回升。

求助急增 平安鐘中心加派人手 長者安居協會表示，「一線通平安鐘」服務支援中心本月9日接獲1,861宗求助個案，比前一日急增近300宗，送院主要原因包括暈眩及跌倒。協會呼籲長者做足禦寒及防跌措施，並會增派人手支援有需要長者。從昨日起至下周初，中心將增派約10%至25%人手待命，亦會特別關注夜間服務部署，以防夜間長者求助數字突增。