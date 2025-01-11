首屆低空經濟峰會 港大年內設實驗室

【本報訊】香港大學與大灣區低空經濟聯盟昨日舉行首屆低空經濟峰會，各界相關人士及專家出席。港大表示，今年將成立相關實驗室以及制訂計劃，同時設立相關的碩士課程。

9月辦碩士課程招百學生 港大低空經濟研究院教授黃立錫之後將帶領制訂低空經濟發展白皮書，指明大灣區和香港相關產業的發展。黃立錫表示，研究院將在今年開放申請研究的資助，成立兩間聯合實驗室，同時將就低空經濟制訂有關裝置的原型開發計劃，研究裝置的導航安全技術。此外，港大與飛行空域管理公司簽訂了合作備忘錄，雙方將在飛行空域管理、人工智能及氣象等方面展開合作。

施政報告提出本港將發展低空經濟，港大曾表示將在今年9月開辦全球首個低空經濟領域相關的碩士課程，預計將招收100名學生。黃立錫透露，將開辦相關領域的博士課程，並在碩士、博士之間開設綠色通道，優秀碩士學生還可通過通道升讀博士。

在此次峰會中，大灣區低空經濟聯盟還與深圳航空業協會簽訂了一份戰略合作協議，雙方將在有關領域合作。議員葛珮帆表示，雙方將一同推進低空跨境合作，並促進有關法規與政策的完善。