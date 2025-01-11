指數勢連挫兩個月 涉地產中小企業務續惡化

【本報訊】上月中小企業務稍有改善，唯獨地產業中小企業務惡化。政府統計處昨發表的去年12月中小型企業業務狀況調查顯示，中小企業務收益的現時動向指數從去年11月的41.9上升至12月的43.9，而對於本月的業務收益展望，動向指數則達到47。不過，唯獨地產業中小企動向指數下跌。

縱使多數受訪行業的業務收益現時動向指數在去年12月均有所上升，特別是進出口貿易業，指數從43.1回升至45.7；零售業則從37.7上升至40.2；而商用服務業也從45.9上升至48.4，顯示出各行各業均有回暖的迹象。不過，地產業「斯人獨憔悴」，業務收益現時動向指數由去年11月的49.3，下瀉至12月的44.8，預測今月會更差，指數跌至43.3。

另一方面，進出口貿易業的新訂單現時動向指數同樣有所上升，從去年11月的45.1增至12月的46.5，本月的新訂單展望動向指數為48.0，顯示出企業對訂單的預期持正面態度。

當局：整體營商氣氛改善 港府指出，去年12月中小企整體營商氣氛改善，對本月的預期亦好轉，而整體就業情況也有所改善。

但當局補充，全球經濟的不明朗因素，特別是貿易摩擦的升溫，仍可能對營商環境帶來壓力，而內地政府推出多項提振經濟的措施及惠港政策，再加上港府的多項舉措，有望進一步改善營商氣氛。

「中小型企業業務狀況按月統計調查」每月約從600間中小企的固定樣本搜集意見，編製動向指數，而中小企業務收益的現時動向指數以50為盛衰分界線，指數愈低反映業務愈差，而自今年起，中小企業務收益指數持續低於50的分界線，反映各行業的業務情況普遍向淡。