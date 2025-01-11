嘉禾官網鬼祟更新 4戲院惹結業疑雲

影業寒冬騰騰震 突無預售票「嚇」市民 香港曾有東方荷里活美譽，但本地戲院卻有愈做愈縮之勢，去年先後有9間戲院結業或停業，2025年剛揭開序幕，昨又傳嘉禾院線旗下4間戲院「出事」，包括奧海城the sky、九龍灣MegaBox、屯門市廣場StagE及筲箕灣銀河廣場，一度被發現官網沒顯示稍後日子的場次，亦無法購買往後日子的戲票。院方全日諱莫如深，延至昨晚7時才陸續更新網頁，4院大都增加場次，如擁有超巨幕的尖沙咀海運戲院今日突然加至3場，明日則加至5場；遲至晚上10時才更新資訊的嘉禾MegaBox，今日亦大增播放場次。市民對早前接連有戲院結業感可惜，望香港電影業及早擺脫困境。

就4院一度被傳結業的消息，本報昨早已向嘉禾查詢，該公司延至晚上才稱正更新資訊，促留意官網。晚上7時許，該院線在網上公布，奧海城the sky多加周六場次；屯門市廣場StagE多加周六及下周日場次；筲箕灣銀河廣場則增加周六至下周三的場次。

去年多間戲院執笠 影迷嘆可惜 另外，嘉禾大埔則顯示可以訂購周六至下周三的的多個場次；嘉禾黃埔仍然顯示有周六及下周日的場次，而嘉禾MegaBox顯示可訂購的場次則更多。

本報記者昨曾到嘉禾MegaBox戲院了解情況，有市民對戲院業現狀感到可惜。市民黃小姐表示，平時大多去嘉禾黃埔看電影，平均每月一次左右，對於去年有多間戲院先後結業感到可惜，她希望不斷會有好電影，便能吸引觀眾繼續捧場：「適者生存，每個時期有唔同嘅商業運作」。

剛購買戲票的高太則指，早前多間戲院相繼結業，令影迷的選擇變少了，而且「間間都係迷你戲院」。

本港去年有9間戲院先後結業或停業，包括新寶院線旗下銅鑼灣「總統」、九龍灣「九展星影滙」、九龍城「影藝」戲院、鑽石山「MCL荷里活」、鴨脷洲「MCL海怡」等。另外，北角「ACX」戲院於去年10月底聲稱「內部裝修」，暫停營業至另行通知，至於旺角「朗豪坊Cinema City」戲院結業後，由百老滙院線接手營運。