千億赤字 2首長級編外位財會照批

【本報訊】政府有約千億元財赤，但公務員隊伍未見瘦身。立法會財務委員會昨日討論兩項人事編制小組委員會建議，分別在房屋局開設一個首長級丙級政務官有時限編外職位，以及保留民航處一個首長級乙級政務官有時限編外職位，兩個職位的月薪介乎19.48萬至24.7萬元之間，結果獲記名通過。兩項記名表決均由議員狄志遠提出，他同時亦反對有關建議，狄志遠指過往3年就開設公務員職位的建議均會投反對票，同時認為千億財赤下應該開源節流：「今時今日千億赤字仲夠膽去立法會開位？」

月薪逾19至近25萬元 狄認為，政府應該精簡人手，在兩項投票中提出記名表決是希望將議員對有關議題的政治取向記錄在案。議員洪雯則兩度投棄權票。最終兩項建議均以65票贊成、一票反對、4票棄權通過。

按照人事編制小組委員會去年底建議，該新開設的房屋局一個首長級丙級政務官有時限編外職位任期由2025年4月1日生效，至2028年3月31日止，領導分間單位專責小組的運作，以落實建議的「簡樸房」規管制度。按照相關文件，該首長級丙級政務官職位為首長級薪級第2點，薪酬為194,825元至212,900元。至於民航處一個首長級乙級政務官有時限編外職位，任期由2025年4月1日至2027年3月31日止，以推展多項主要工作，包括在三跑道系統啟用後提升香港國際航空樞紐地位的政策、支持香港低空經濟發展，以及提升民航處的整體行政管治。按照相關文件，該首長級乙級政務官職位為首長級薪級第3點，薪酬為226,445元至247,200元。