龍七公：加強跨局協調 加速河套發展

國務院前年8月公布《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》，明確了河套合作區的三大定位，包括作為深港科技創新開放合作的先導區、國際先進科技創新規則的試驗區，以及粵港澳大灣區的中試轉化集聚區。一年多之後，特區政府亦發表了《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》，內容跟前者大同小異，再次予人香港發展比內地「慢半拍」的感覺。

有關落馬洲河套區的發展，早於香港臨回歸前已開始討論。當時深圳當局計劃進行深圳河治理工程，將河道拉直以改善水流，河道拉直後形成的地塊是為河套區，面積約87公頃，相當於香港科學園的4倍。國務院在1997年7月1日頒布的香港特區區域圖，訂明以新河道的中心線作為特區的界線，變相將這87公頃用地無償撥歸香港，可視為中央送予特區成立的一份大禮，以增加香港的發展用地，促進特區與深圳和國家的融合。但香港在回歸後頭十多年，似乎都未有好好把握、善用國家這份厚禮。

特區政府在2007年才首次提出與深圳市共同開發河套區，當時預計部分設施可於2020年開始運作，但有關計劃不久便好像失去蹤影。10年之後，兩地官員在2017年簽署合作備忘錄，落實分別於河道兩岸建設創科園，立法會亦先後撥款數百億元進行港方園區的前期建設工程。但有關工作進度緩慢，原因之一是遇上新冠疫情，卻不見深圳方的開發速度受到疫情影響。

河套深圳園區現已大致建成，並借出部分用地作為香港科技園的深圳分園，在一年半前已經開始招攬兩地和海外的創科企業「過河」進駐。反觀香港園區的第一期第一批次的3幢建築物，到去年底才剛剛落成。香港的發展速度，與內地比較實在相形見絀。

機會是留給有準備的人，要加快河套發展，追回錯失的時間，首要是做好跨局、跨部門的統籌協調工作。河套區的發展和營運，除了主打的創科局，至少還涉及土地開發與運輸基建工作的發展局和運流局，以及有關出入境管制和人才政策的保安局與勞福局，如果大家都各自為政，發展速度自然緩慢，成效因而不彰。

政府已於去年施政報告宣布，成立由特首親自主持的「河套區港深創新及科技園區督導委員會」，專責有關跨局統籌協調。筆者期望督導委員會可盡快展開工作，特區政府做好自己的內部協調，更有效地跟內地當局協調河套區的進一步合作發展。

容許聘用內地工人 此外，河套區的最大優勢就是毗鄰內地，是否可再加以善用，以更創新的方法去加快河套區的建設，同時應對香港建造費高昂的問題。容許聘用內地的建造商和工人，有關工人可不受現行的輸入外勞政策限制，直接過河施工，希望當局認真考慮。