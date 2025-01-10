笑看天下：積極廢人 勞而無功

美國國務卿布林肯落雨收柴，頻頻撲撲周圍飛，充分演繹何謂「見身郁唔見米白」。以前鄉下佬舂米，如果坎裏的米總是不見白，米穀仍在，咁就即係話無論幾咁賣力，都係扮嘢！要言之，亦即勞而無功，一字記之曰「廢」！阿哥，試想想以哈戰事爆發以來，布林肯N次飛中東斡旋，無奈以色列總理內塔尼亞胡完全不把他放在眼裏，連一根葱都不是，結果又係勞而無功，難怪同文稱之為「沒有分量」。

特朗普即將強勢回歸入主白宮，布林肯此時此刻才忙個不亦樂乎，呢頭剛結束訪問南韓，嗰頭轉飛日本，當然並非去大吃大喝，行程好緊密㗎！佢本月7日與日本外相岩屋毅舉行會談，討論如何應對在東海和南海加強活動的中國、俄烏衝突和中東局勢等，雙方同意為維持牢固的美日關係，將繼續緊密合作；兩人又確認將合作加強美日同盟的威懾力和應對能力，同意美日和美日韓就北韓開發核武導彈、綁架日本人問題緊密合作。

岩屋毅同時表示，希望今後把美日同盟提升到新高度。喂，拜登政府剛剛以國家安全為由，否決咗日本製鐵收購美國鋼鐵公司，日本為此應該㷫過焫雞。布林肯臨下台飛來日本贈興？難道佢有牙力可以令收購起死回生？要講都留番同特朗普講喇，同布林肯「呻」，根本就係嘥氣！

一個人得勢就話可以不饒人，好似特朗普，依然唔肯放過宣布將離任的加拿大總理杜魯多，喺記者會上再次嘲笑佢為「州長」！杜魯多已經衰到貼地，除了暗自尷尬，別無他法！依家布林肯亦好快要執包袱，飛來飛去都係得個「吉」，內地有一個銳詞叫「積極廢人」，形容心態向上，行動卻宛如廢人！這不正是布林肯此時此刻的最佳寫照嗎？