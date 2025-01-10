冰鑑春秋：新世界秩序即將出現？

態勢愈來愈明朗，特朗普想要實踐「讓美國再次偉大」的承諾，所用的武器便是關稅與軍力，若對手願意乖乖就範則已，若還想抵抗，他就會毫不客氣地強取豪奪，就算完全悖離美國「世界警察」的形象也在所不惜。

要對抗特朗普這種幾近土匪式的作為，期待全世界一起抵制圍堵美國，顯然是不切實際的，因為除了中俄與歐洲等少數區域，絕大多數的國家根本沒有能力應對美國霸權的巨大壓力，甚至當特朗普揚言不排除對格陵蘭與巴拿馬運河採取軍事行動時，多數北約盟國只能低調處理，顯示就算是歐洲，有堅定意志對抗美國的也寥寥可數。

那麼這個地球就任由特朗普搞得天翻地覆嗎？答案未必如此。首先，以特朗普過去的行為判斷，目前的許多語言，很可能只是一種「談判技巧」，目的是在創造己方的有利空間，最後迫使對方接受更多自己的條件。若真是如此，則通過一連串協商後，美國取得相對之前優勢的經貿地位，特朗普便可宣稱已經「讓美國再次偉大」，世界依舊可以維持大致穩定的局面。

特朗普第一任時，包括日韓等許多國家都是採取拖字訣，盡量拉長談判時間，拖到最後讓大事化小甚至不了了之。但這次特朗普深知自己只有4年時間，採取的手段只怕會更激烈，要以拖待變難度會高上不少，而能選擇的另一條路就是盡量降低與美國的經濟連動，從而讓自己的損失減少。

俄羅斯由於被制裁，早已和美國斷鏈，中國也將與美國的經貿佔比壓縮到11.2%以下，若特朗普真的大展拳腳，那麼歐洲各國也將被迫走上這個道路，一個普遍與美國脫鈎的世界新秩序就會逐漸形成。是否真會如此，就看特朗普的選擇了。