龍吟虎嘯：霸王硬上弓敢不從嗎

美國候任總統特朗普公布了不排除以軍事或經濟脅迫手段，吞併加拿大和丹麥自治區格陵蘭的圖謀，舉世震驚。對於美國霸權主義的「新舉動」，不少人表示不齒和譴責，倒是加拿大、丹麥及格陵蘭反應相當溫和，可憐兮兮。

加拿大總理杜魯多說，加拿大絕無可能成為美國的一部分，加拿大和美國作為彼此最大的貿易和安全夥伴，兩國的工人和民眾都因此而受益。人們要問，怎麼就「絕無可能」呢？以加拿大的實力和總理杜魯多在特朗普面前的「慫德性」，多次被特氏羞辱為「美國第51州州長」時屁都不敢放一個的慫樣子，誰能相信杜魯多信誓旦旦的「絕無可能」呢？

丹麥方面則更可憐，首相弗雷澤里克森表示，美國是丹麥最重要和最親密的盟友，不相信美國會動用軍事或經濟手段來控制格陵蘭。格陵蘭自治政府總理埃格德說，格陵蘭的未來和爭取獨立與否，屬於格陵蘭人民的事，不應在外部壓力下偏離原有路線。

加拿大、丹麥和格陵蘭的領導人，對特朗普的「霸王硬上弓」出奇一致地一片哀求。有了這樣的表現，特朗普心中有數了，這兩件令美國「更加偉大」、建立人類有史以來最大版圖、最強帝國的事情，十有八九能成也。

吞併加拿大、格陵蘭，特朗普是把它和對付中國與俄羅斯掛鈎的，是和保護美國的國家安全掛鈎的。早在特朗普首次入主白宮時，就有意購買格陵蘭，認為該島對追蹤中國和俄羅斯船艦至關重要。美國在格陵蘭北部駐有空軍基地，部署導彈預警系統和衞星監測站，「是美國重要防空導彈前哨和支點」。這些，當美國吞併了格陵蘭後，就會更方便有力地追蹤乃至打擊中俄的艦船及其他海空「軍事資產」。

對於這些年加拿大緊跟美國打壓中國維護國家安全，特朗普說：「如果抹掉了美加國界，這對國家安全會好得多。」特朗普這樣施壓，加拿大敢不從嗎？