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深水埗冚街頭聚賭拘4男

涉案人士被帶走調查。 涉案人士被帶走調查。
涉案人士被帶走調查。
【本報訊】昨日上午，執法部門在深水埗區展開打擊非法街頭賭博行動。期間，警員在汝州街一後巷，拘捕4名年齡介乎64歲至72歲的本地男子，涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」。所有被捕人已被帶走調查，行動中，警員檢獲一批賭具及小量現金。
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