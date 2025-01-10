落馬洲搗冰毒實驗室 檢原料值1900萬

鐵皮屋煙霧瀰漫 恐釀大爆炸 執法部門早前根據線報，於本周二（7日）突擊搜查落馬洲石湖圍一間偏僻的鐵皮屋，檢獲一批製毒工具、製毒原材料、化學物品及約1.1公斤懷疑冰毒。根據估計，現場囤積的物料，可以生產約35公斤「冰」毒，市值高達1,900萬元；另大部分化學原料具易燃性及腐蝕性，製毒過程會產生煙霧和異味，稍有不慎可釀火警或爆炸，造成嚴重人命傷亡。行動中3名男女被捕，他們已被落案，並於今日提堂。

執法部門經深入調查後，相信有販毒集團把石湖圍一間鐵皮屋闢作製毒實驗室，遂於本周二下午突擊搜查上址，並在現場截獲3名懷疑與案有關的本地男女（46歲至64歲）。初步調查顯示，涉案鐵皮屋面積約1,000呎，場內放滿大量製毒工具和化學物品，包括偽麻黃鹼、二氯甲烷、乙醚等，從現場狀況及設備判斷，相信該處是用作生產冰毒。另外，警員在鐵皮屋旁邊一個空置貨櫃內，檢獲約一公斤懷疑冰毒製成品。

3男女涉販毒製毒今提堂 經進一步調查後，警員相信其中一名64歲男子與46歲女子，同住於製毒實驗室旁邊另一間鐵皮屋，並在該間屋內再檢獲小量冰毒及約31公斤的製毒原材料，其後以涉嫌「製造危險藥物」及「販運危險藥物」拘捕上述3人。被捕人士是朋友關係，俱報稱無業，他們已被扣查，將被暫控各一項「販運危險藥物」罪及「製造危險藥物」罪，案件今日上午在粉嶺裁判法院提堂。

調查人員表示，販毒集團專門挑選一些偏遠地方製毒，企圖增加執法難度。涉案製毒實驗室在本港較為罕見，相信僅運作約一至兩個月，而現場除了因化學反應產生的煙霧外，亦會傳出強烈氣味。由於大部分化學原料均為易燃及具高腐蝕性，有機會引起火警甚至爆炸，該部門已聯同消防處及政府化驗所進行徹底搜查及檢取證物。根據初步估算，案中檢獲的製毒原材料和化學物品，可以製成35公斤「冰」毒，估計市值約1,900萬元。