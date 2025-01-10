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油麻地果欄一帶 跨部門打擊阻街
跨部門打擊油麻地果欄一帶阻街及交通違例。
【本報訊】油麻地區執法部門聯同食環署，於前晚在油麻地新填地街、窩打老道、石龍街、文明里、眾坊街、上海街及果欄一帶進行聯合行動，打擊阻街及交通違例事項。
行動中，警員針對危及道路使用者及交通阻塞等違例事項執法，期間向一部車輛發出定額罰款通知書。
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