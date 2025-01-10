醫健：職場健康：你有中央肥胖嗎？關注腰圍守護健康

「中央肥胖」是指腹腔囤積過多脂肪，導致腹部凸出，形成「啤酒肚」的外觀。亞洲成年男性腰圍達90厘米（約36吋）或以上，女性腰圍達80厘米（約32吋）或以上，即屬中央肥胖。根據衞生署資料，本港15至85歲人士中有37.8%屬中央肥胖，顯示這是一個普遍的健康問題，且與多種慢性疾病（如心血管疾病、二型糖尿病）及癌症（如大腸癌、胰臟癌）風險密切相關。要注意的是，中央肥胖不僅限於過重者，BMI正常者亦可能出現。因此，不論你BMI多少，都應關注腰圍，培養健康習慣以降低風險。

中央肥胖的根源在於熱量攝取和消耗的不平衡。想要預防脂肪囤積，可參考以下建議：

1.均衡飲食：優先選擇高纖維、低脂肪和低糖的食物，例如新鮮蔬菜、水果、全穀類食品及健康蛋白質。同時盡量避免加工食品和高糖飲料，這些高熱量食物容易導致中央肥胖。

2.針對性運動：成人每周應進行至少150分鐘中等強度的帶氧運動（如急步行、在平地踩單車），或75分鐘劇烈運動（如跑步、行山）。同時結合力量訓練（如舉重）以增肌減脂。此外，針對腹部的運動如仰臥起坐、平板支撐和腹部收縮運動，也有助於減少腹部脂肪。

3.避免飲酒：酒精熱量高且會抑制脂肪分解，導致脂肪更易囤積於腹部和肝臟。飲酒不僅增加肥胖風險，還被世界衞生組織列為致癌物。為了健康，應減少甚至戒掉飲酒習慣。

4.減少久坐：久坐會降低身體代謝率，增加脂肪累積風險。可嘗試「零時間運動」減少靜態行為，例如踢腳、腳尖企或站立打電話或開會等。

保持健康腰圍不僅能改善外觀，更能遠離多種慢性疾病，提升生活質素。從今天開始，關注你的腰圍，積極塑造健康生活！

職業安全健康局

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