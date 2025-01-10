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疑高處墮坡 野豬倒斃石壆
野豬陳屍山坡石壆。（蘇偉明攝）
【本報訊】昨日上午10時許，有駕駛人士途經跑馬地大坑道近藍塘道時，發現一隻身長約一米的野豬倒臥山坡石壆，由於懷疑牠受傷，遂慌忙報案求助。
警員接報到場，經檢查後證實該隻野豬已經身亡。執法部門經初步調查後，相信事件無可疑，不排除野豬從山坡高處失足墮斃，野豬屍體其後由相關部門人員檢走。
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